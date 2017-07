Lancia i suoi cani dal balcone di casa, i vicini terrorizzati chiamano i carabinieri

TORINO - Erano circa le due del pomeriggio di lunedì 3 luglio quando i carabinieri hanno denunciato un artigiano di 47 anni di origine marocchina per maltrattamento di animali e per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo poco prima era stato visto mentre lanciava dal balcone della sua abitazione al primo piano i suoi due cani, due meticci di piccole dimensioni. Non contento il quarantasentenne è sceso nel cortile condominiale e ha iniziato a prendere a calci le due povere bestiole. Ad assistere alla scena agghiacciante sono stati i vicini dell'uomo che hanno avvisato immediatamente le forze dell'ordine. E' successo a Torino in strada del Meisino 33, in zona Sassi.

CANI - Gli animali fortunatamente sono sopravvissuti alla caduta e sono stati sottoposti ai regolari controlli veterinari presso il canile municipale di Torino di via Germagnano. I carabinieri sono attualmente al lavoro per indagare che cosa abbia potuto spingere l'uomo a compiere un gesto tanto sconsiderato.