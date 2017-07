«Affittasi appartamento, no stranieri»: scoppia la polemica per un annuncio in San Donato 

TORINO - Un cartello di affitto appare su un bel palazzo degli anni Cinquanta di corso Regina Margherita; portone di legno, androne ampio con pavimento in marmo, davvero un bel palazzo che richiama una Torino d'altri tempi, dai solidi valori sabaudi. Eppure, guardando il messaggio affisso al civico 205, sembra di fare un salto indietro nel tempo di anni e anni (e non di certo ai tempi dei Savoia). Sembra piuttosto di essere tornati a quando, qualcuno sicuramente lo ricorderà bene, a Torino non si voleva affittare ai meridionali. Ma la storia della discriminazione si sa, prevarica di molto i confini del tempo e si ripropone quando meno ce lo aspettiamo e nelle forme più varie.

AFFITTASI - A portare sotto i riflettori il tema del «tu vai bene, tu invece no», è una annuncio di affitto apparso all'esterno di un palazzo del multietnicissimo quartiere San Donato. All'interno dello stabile si trova un appartamento in affitto, il cartello indica un numero di telefono da chiamare per mettersi in contatto con l'agenzia che se ne occupa e gli interessati non devono fare altro che comporre il numero per concordare un appuntamento con l'agente immobiliare. Giusto? Sbagliato. Non tutti infatti hanno il privilegio di poter telefonare perchè, a margine dell'annuncio, figura una clausola inquietante: «Non si affitta a stranieri». Partendo dal presupposto, indiscusso, che ogni proprietario può decidere in totale libertà di affittare a chi più gli piace il proprio alloggio, un'indicazione così marcata di preferenza nazionale è sintomatica di un disagio sociale che ribolle sotto la superficie e che non ha lasciato indifferenti gli abitanti del quartiere.

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA - A notare per prima il singolare annuncio è stata una giornalista freelance di origini calabresi, che ha subito contattato l'agenzia per avere delucidazioni in merito. Il giovane agente immobiliare che si occupa dell'alloggio ha allora spiegato di aver messo in pratica semplicemente quanto richiesto dalla proprietaria di casa, che non intenderebbe in alcun modo affittare la casa a persone straniere. Tale spiegazione verrebbe rigettata con forza dall'amministratrice dello stabile, Fulvia Salvatico, la quale specifica che all'interno del palazzo non si fanno discriminazioni di sorta e che, se è pur vero che alcuni condomini non hanno pagato l'affitto in tempo, è pure vero che la morosità non ha nazionalità.

DISCRIMINAZIONE - Potremmo parlare in questo caso di «dicriminazione immobiliare» per cui i padroni di casa (e le agenzie di conseguenza) sono sempre più attenti a inidicare la nazionalità degli inquilini che preferirebbero per i loro alloggi e, perchè no, in alcune occasioni ne specificano anche l'orientamento sessuale. Torna così alla mente il caso di quella coppia omosessuale a cui è stato negato un contratto di affitto all'inizio dell'anno poichè la proprietaria richiedeva tassativamente che, ad abitare l'alloggio, fosse una famiglia tradizionale. Al danno poi, come spesso accade, si aggiunge la beffa, perchè stando ad alcune indiscrezioni, la padrona di casa dell'appartamento di corso Regina Margherita 205, sarebbe una signora italiana immigrata dagli Stati Uniti.