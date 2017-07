Dal degrado alla rinascita: piazza Benefica guarda al futuro tra rebus e certezze

TORINO - Un’aria nuova aleggia in questi giorni in piazza Benefica. Dopo anni di abbandono, degrado e un preoccupante accumularsi di problemi, il Comune di Torino sembra finalmente voler riqualificare totalmente una delle piazze potenzialmente più belle della città, ma spesso dimenticata e lasciata in balia degli eventi. Un percorso che, va detto, non sarà né breve né semplice, ma una volta terminato riconsegnerà ai residenti di Cit Turin una piazza Benefica nuova, diversa dalla brutta copia dell’ultimo periodo.

DOPO LA FONTANA? - Il percorso non è stato ancora delineato, ma le aree di intervento sono note: centro della piazza, mercato, pavimentazione, posteggi e area verde. In primis bisognerà capire cosa fare con il centro della piazza, nella zona che oggi ospita la fontana di vetro. La rimozione dell’opera di Costas Varotsos è a buon punto, diversi vetri sono già stati tolti poi si proseguirà con la base della struttura. Le polemiche, in questo caso, non mancano: i cittadini del Comitato Cit Turin hanno evidenziato come non vi sia una data di fine lavori e il costo di quest’ultimi. Dettagli non irrilevanti. Una volta terminata la rimozione della fontana, il basamento ospiterà una piccola area verde provvisoria, in attesa di una riqualificazione definitiva. Per un disegno complessivo bisognerà ancora aspettare dunque. Il motivo dell’attesa? La salute degli alberi.

Il cartello «incompleto» fuori dal cantiere, con la richiesta dei residenti (© Diario di Torino)

GLI ALBERI - Sembrerà strano ma il progetto futuro, quello definitivo, è fermo a causa della condizione preoccupante degli alberi. Negli ultimi anni infatti, la piazza ha «perso» diverse piante: dei 92 tigli piantati in origine, ne sono rimasti solo 73, i pruni sono passati da 24 a 2 e i 32 Hybiscus siriacus sono diventati 9. Attualmente resistono solo le conifere, presenti con 12 esemplari. Gli alberi muoiono in piazza Benefica. Perché? Sarà l’Università di Agraria a rispondere a questa domanda. A settembre verranno resi noti i risultati delle analisi già in atto, dopodiché si potrà partire con una progettazione definitiva. La questione ambiente diventa quindi prioritaria, perché legata anche alla sicurezza e alla gestione della piazza: spesso i rami morti cadono sugli ombrelloni dei banchi e gli stessi banchi danneggiano le radici degli alberi. Va quindi trovata una soluzione su tutti i fronti. Intanto le certezze: l’amministrazione è favorevole ad aumentare il numero degli stalli dei disabili, così come al rifacimento del manto stradale (lastre del marciapiede intorno al mercato) per cui sono già stati stanziati i fondi.

La situazione degli alberi in piazza Benefica (© Diario di Torino)

L'IMPEGNO DELLA GIUNTA - La sensazione è che il processo di riqualificazione di piazza Benefica sarà lungo e tortuoso ma i residenti e i commercianti hanno accolto con favore non solo l’impegno dell’amministrazione, ma anche il dialogo che quest’ultima ha voluto instaurare con le realtà che vivono il territorio. Per non incappare in spiacevoli intoppi, servirà un progetto ampio: «Ci vorrebbe un piano di interventi a 360°, con un cronoprogramma. Il rischio se no è di ritrovarsi tra qualche anno a parlare degli stessi problemi». Una posizione condivisa dalla Giunta: «Il tema si trascina da tempo, finalmente grazie all'assessora Leon il meccanismo dello smontaggio della fontana è avviato. La piazzaa è bisognosa di un disegno complessivo» ha spiegato l'assessore all'Urbanistica e vicesindaco Guido Montanari. Dopo anni di abbandono piazza Benefica guarda al futuro con uno spirito nuovo, di speranza.