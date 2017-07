Tumori del colon-retto: alle Molinette il primo centro d’Italia dedicato alla Colonscopia Virtuale

TORINO - All’ospedale Molinette è stato inaugurato il primo Centro Diagnostico in Italia esclusivamente dedicato alla Colonscopia Virtuale per la diagnosi dei tumori del colon-retto, anche con l’ausilio di un sofisticato CAD (Computer Aided Detection). Il Centro diagnostico è ubicato nel Presidio San Lazzaro di via Cherasco 23 ed è frutto di una convenzione stipulata tra la Città della Salute e della Scienza di Torino e Im3D, una startup fondata da Davide Dettori sviluppatasi in Piemonte, con competenze e tecnologie specifiche sia nell’ambito dei servizi di screening sia nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla diagnosi oncologica.

PUBBLICO E PRIVATO - Una delle caratteristiche innovative del progetto sono rappresentate dalla partnership tra pubblico e privato, ma anche da un felice incontro tra una multinazionale ed una start-up: Siemens Healthineers e Im3D. Siemens Healthineers, quale partner del progetto, ha contribuito installando tecnologie all’avanguardia, mentre Im3D ha fornito le competenze operative per progettare e gestire una struttura diagnostica caratterizzata da eccellenza ed efficienza, anche grazie all’impiego di una tecnologia innovativa, frutto di una lunga validazione clinica, denominata CAD COLON.

CONTATTI - La nuova struttura è aperta tutti i giorni. Per informazioni o prenotazioni è possibile chiamare il numero verde apposito al 800911763 oppure il Sovracup regionale come per tutti gli esami medici.