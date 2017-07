Droga, coltelli e violenza: controlli a tappeto a Porta Nuova per le vacanze estive

TORINO - Controlli a tappeto a Porta Nuova. Le vacanze estive e le frequenti partenze dalla stazione verso il mare, verso le mete turistiche e i tanti arrivi a Torino, hanno portato gli agenti della polizia ferroviaria a intensificare il servizio di prevenzione: un provvedimento molto utile, che ha permesso di fermare diversi giovani solo nell’ultimo fine settimana. Possesso di droga, di armi e violenza i reati riscontrati.

I CONTROLLI - Sabato mattina, intorno alle 09:00, gli agenti hanno notato un gruppetto di ragazzi che, alla loro vista, hanno decisamente cambiato passo e provato a raggiungere i treni. Controllati dagli agenti, i tre giovani, italiani residenti in Torino e provincia, hanno cominciato a manifestare segni di nervosismo sempre più evidenti. Il motivo è risultato chiaro quando il sedicenne accompagnato presso gli uffici Polfer, in quanto sprovvisto di documenti, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente nascosta negli slip, risultata poi essere marijuana per oltre 20 gr. La sostanza è stata sequestrata e nella tarda mattinata, il ragazzo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria Minorile e riaffidato al padre. Nel pomeriggio la pattuglia Polfer ha controllato un venticinquenne italiano nei pressi del primo binario della Stazione di Torino Porta Nuova. Risultato precedentemente arrestato per spaccio di stupefacenti, il giovane è risultato in possesso di 2 pezzetti di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide e di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm di cui 8 cm di lama. Il giovane, residente nella provincia di Napoli, è stato denunciato in stato di libertà per il possesso di oggetto atto ad offendere.

LE DENUNCE - Durante la sera, in orari diversi alle 20.00 e alle 21.00, le pattuglie Polfer hanno fermato altri due ragazzi un diciannovenne, un diciassettenne, residenti rispettivamente a Bologna e Torino, tutti in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Nello specifico il primo giovane controllato aveva occultato nella tasca del pantalone, all’interno di un pacco di sigarette, una bustina trasparente contenente sostanza stupefacente tipo hashish ed una sigaretta confezionata artigianalmente con all’interno la stessa sostanza stupefacente, mentre il minorenne è stato trovato in possesso di un pezzetto di sostanza tipo hashish trasportata in un marsupio e un «grinder» utilizzato per sminuzzare la sostanza. Intorno alle ore 22.00 è stato infine controllato un uomo, residente a Venezia, che alla vista degli agenti ha subito assunto un atteggiamento nervoso ed agitato proferendo frasi ingiuriose all’indirizzo degli operatori. Accompagnato in ufficio, all’interno dello zaino è stato ritrovato un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente tipo marijuana. Durante gli accertamenti il giovane, senza alcun motivo, ha danneggiato la parete della stanza con violente testate, reato per cui veniva denunciato in stato di libertà. I 4 soggetti sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per il possesso di stupefacenti ad uso personale, anche per i conseguenti provvedimenti amministrativi sul rilascio di specifici documenti quali patente, licenza del porto d’armi e passaporto, mentre le sostanze sono state debitamente sequestrate. Il minore, segnalato anche all’Autorità Giudiziaria Minorile, è stato affidato al padre in serata.