Crolla la Sala Rossa, a luglio il Consiglio comunale «trasloca» in un’altra location

TORINO - Niente Consiglio comunale in Sala Rossa. La notizia, dopo il crollo avvenuto lo scorso lunedì 3 luglio, era nell’aria e ora è diventata ufficiale: nel mese di luglio, i consiglieri comunali non si si siederanno nelle loro solite postazioni ma saranno costretti a traslocare poco distante. Dove? In piazza Castello 205, presso la Sala del Consiglio della Città Metropolitana.

NUOVA LOCATION - E’ qui che i consiglieri svolgeranno le prossime adunanze del consiglio. Nelle scorse ore, l’Ufficio di Presidenza composto da Fabio Versaci, Serena Imbesi ed Enzo Lavolta hanno effettuato un sopralluogo che ha dato esito positivo. La location è stata scelta grazie alla cooperazione tra gli uffici della Città di Torino e della Città Metropolitana: la sala, salvo ordini del giorno differenti, dovrebbe ospitare almeno quattro sedute (10 luglio, 17 luglio, 24 luglio e 31 luglio). Non è chiaro quando la Sala Rossa tornerà agibile: i lavori non sono ancora iniziati e tra un mese inoltre ci sarà anche la pausa estiva. Non è chiaro attualmente se il Consiglio verrà trasmesso in streaming, ma sicuramente vi sarà lo spazio per il pubblico e per i disabili nel loggione sopra la sala, accessibile anche con un ascensore.