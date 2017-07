Folle inseguimento tra corso Vercelli e via Germagnano, fermati due uomini dalla polizia

TORINO - Dopo un inseguimento per corso Vercelli e via Germagnano la polizia ha arrestato due uomini, un marocchino di 40 anni e un turco di 30, nella serata di ieri. I due sono stati trovati a bordo di un motorino rubato e stavano aggirandosi per il quartiere con i fari spenti: quando gli agenti li hanno notati si sono messi sulle loro tracce, ma ne è nato un inseguimento in parte fatto anche su un marciapiede. I due fuggitivi si sono fermati da soli schiantandosi contro il paraurti di una vettura ferma in sosta.

L’ARRESTO - Per la polizia non è stato facile fermarli. Ci sono comunque riusciti gli agenti a evitare che si rimettessero in fuga. Dopo aver appurato che il motorino era provento di furto, il conducente è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione, oltraggio e minaccia, oltre che per falsa dichiarazione delle proprie generalità e per inottemperanza agli ordini di lasciare il territorio dello Stato, avendo a suo carico una precedente espulsione. Il passeggero, il trentenne turco, è stato denunciato per il reato di ricettazione, oltraggio e minaccia, nonché sanzionato amministrativamente poiché all’atto del controllo è stato trovato in possesso di un frammento di hashish.