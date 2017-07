Gran Tour Piemonte, l'edizione estiva alla scoperta del design

TORINO – Torna in città il Gran Tour dopo il successo dell'edizione primaverile. L'edizione estiva sarà un lungo viaggio attraverso itinerari che porteranno alla scoperta di design creatività e artigianato in Piemonte. A partire dal 14 luglio e fino al 16 ottobre, 34 itinerari faranno da guida alla visita dei luoghi chiave dell'innovazione architettonica, da Torino ai borghi del Piemonte. Anche stavolta un programma ricco di eventi, nato a partire dal riconoscimento di Torino come Città Creativa UNESCO per il Design e in occasione della Design Week e della General Assembly della World Design Organization,ospitate sotto la Mole dal 10 al 16 ottobre 2017. I percorsi proposti non possono che includere i luoghi di ricerca, innovazione e produzione, quali il Politecnico di Torino, l’Urban Center Metropolitano e il Circolo del Design. Per chi ama rimanere in città, le tradizionali passeggiate guidate percorreranno i quartieri di Torino protagonisti di recenti trasformazioni architettoniche e di design: le zone di San Donato, Borgo Aurora (con la Nuvoladell’azienda Lavazza) e Barriera di Milano, ma anche i quartieri della città storicamente legati allo sviluppo dell’industria automobilistica, come Mirafiori, San Paolo e San Salvario,o ancora due visite speciali alle sale auliche con allestimenti d’autore al Castello del Valentino e alla storica Casa d’Aste Sant’Agostino.In città sarà inoltre attivato per la prima volta un laboratorio insieme ad alcune scuole del quartiere Aurora per costruire un itinerario che dia forma al loro quartiere raccontando un’idea di città in cui si possano riconoscere e identificare. Il percorso, realizzato con Città di Torino, Urban Center Metropolitano, Scuola Holden e Fondazione per l’Architettura, verrà poi inserito come itinerario nel Gran Tour invernale.

Le gite fuori porta

Sono programmate anche gite fuori porta sul territorio regionale, un'occasione per conoscere esempi di artigianalità e industrie d’eccellenza, capaci di coniugare tradizione e innovazione nel ri-uso di spazi produttivi e di archeologia industriale. Fra tutti, l’arte della ceramica di Mondovì e del Biellese, la lavorazione del ferro battuto, le cave di granito di Ornavasso e i ricetti (Ghemme e Sizzano nel Novarese). Sono in programma anche visite nei centri storici riqualificati come quelli di Cuneo e Nizza Monferrato. Il programma coinvolge per la prima volta anche il pittoresco borgo di Mergozzo sull’omonimo lago, la storica bottega di restauro Gabba Antichità a Tortona e il Mùses-Accademia delle Essenze a Savigliano.

Informazioni e biglietti

Per chi possiede l’Abbonamento Musei Torino Piemonte, è possibile aderire a tutti i percorsi usufruendo di una tariffa scontata, oltre ad accedere liberamente ai musei aderenti visitati in alcuni itinerari. Le prenotazioni per i singoli itinerari saranno invece aperte al sito piemonte.abbonamentomusei.it/Gran-Tour dal 7 luglio, al numero verde 800329329 e presso Infopiemonte - Torino Cultura.