In fuga dalla polizia si schiantano contro un fuoristrada: la follia di due pregiudicati

TORINO - Per lunghi attimi sembrava di essere sul set di «Guardie e Ladri»: ha dell’incredibile quanto avvenuto ieri per le vie cittadine, teatro di un inseguimento tra la polizia e un’auto rubata e condotta da due pluripregiudicati.

LA FUGA - Tutto è nato quando i poliziotti, dopo aver ricevuto un allerta che segnalava una vettura provento di furto, si sono avvicinati all’auto per intimare l’alt. Il conducente, invece di fermarsi, ha subito pigiato il piede sull’acceleratore e ha provato a far perdere le proprie tracce. L’inseguimento è terminato in via Collodi, a Moncalieri, dove il veicolo ha sbattuto contro un fuoristrada fermo in sosta: a quel punto, i due uomini, un croato e un bosniaco, hanno provato la fuga a piedi. Il bosniaco è stato preso immediatamente, mentre il croato è stato fermato poco distante, in via Fiume.

L’ ARRESTO - Nell’auto i poliziotti hanno ritrovato dei guanti, un passamontagna, un telefono cellulare, una chiave spezzata utilizzata presumibilmente per commettere furti e due cacciaviti lanciati fuori dall’auto durante la fuga. Entrambi i soggetti sono stati arrestati per lesioni aggravate, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sottoposti a fermi di Polizia Giudiziaria per il reato di ricettazione. A carico del cittadino bosniaco è inoltre emersa una precedente espulsione, motivo per cui è stato anche denunciato. Nell’auto è stato anche ritrovato un involucro in cellophane con frammenti di droga.