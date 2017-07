Sciopero Gtt, alta adesione dei dipendenti: ferma la metà degli autisti di bus e tram

TORINO - L’adesione allo sciopero dei mezzi pubblici di ieri (giovedì 6 luglio) ha visto un’alta adesione da parte del personale di Gtt. Questo è quanto si evince dai numeri diramati da Filt Cgil, il sindacato che aveva organizzato le quattro ore di protesta a braccia incrociate. In particolare hanno scioperato il 50-60% degli autisti di autobus e tram, il 70-80% del personale viaggiante dei mezzi extraurbani e oltre l’80% dei dipendenti impegnati nelle ferrovie. Nello stesso orario dello sciopero proclamato da Filt Cgil ne è andato in scena un secondo dei sindacati di base: in questo caso il dato unico parla di un’adesione dell’80% del personale viaggiante.