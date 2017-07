Ruba le borse alle donne nei locali del centro città: preso uno dei borseggiatori più abili di Torino

TORINO - Alla fine l’hanno preso. E’ terminata con le manette ai polsi la lunga attività di borseggiatore portata avanti da P.B., cittadino peruviano di 43 anni, e considerato uno dei ladri più abili di Torino. Il borseggiatore, specializzato nel rubare borse alle signore dei locali del centro città, è stato fermato lo scorso 29 giugno in un appartamento.

I FURTI - Il modus operandi dell’uomo era sempre lo stesso: dopo aver individuato un locale affollato, il borseggiatore entrava con l’intenzione di rubare la borsa a donne che, imprudentemente, le avevano lasciate agganciate alla spalliera della sedia. Grazie a una giacca tenuta sotto il braccio, il ladro riusciva a sfilare la borsa griffata senza essere notato e si dileguava in fretta. P.B. era solito camuffarsi con occhiali da sole e berretti con visiera per non farsi riconoscere dalle telecamere di videosorveglianza, essendo un volto particolarmente noto anche ai gestori dei locali stessi.

OLTRE 10 SCIPPI - Accorgimenti che, per sua sfortuna, non gli sono stati sufficienti: gli agenti del Commissariato Centro lo hanno individuato grazie a una minuziosa analisi delle immagini, confrontate con quelle presenti nella banca dati della polizia. Il borseggiatore infatti, nel 2014, era stato fermato e identificato presso un caffè di corso San Maurizio insieme a due complici. Una leggerezza che gli è costata carissima. Il cittadino peruviano adesso si trova in carcere in attesa di giudizio, e dovrà rispondere di 10 casi di furto con destrezza, anche se si sospetta che gli episodi in cui è coinvolto siano molti di più.