Torino, torna «Cinema a Palazzo Reale»

TORINO - Anche quest'anno a grande richiesta torna quello che è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate torinese: Cinema a Palazzo Reale. Dal 22 luglio al 2 settembre, la Piazzetta Reale diventerà un vero e proprio cinema a cielo aperto con la programmazione di oltre trenta film, dai grandi classici ai successi dell’ultimo anno, passando per i cult più amati dal pubblico ai titoli più ricercati. Anche in questo caso il sabato sarà possibile abbinare la visione del film con la visita all’Appartamento della Regina Elena e Come sempre, ormai, parte della rassegna sarà dedicata a titoli richiesti dal pubblico. Il programma dell’edizione 2017 a breve disponibile al sito www.distrettocinema.it. Biglietti: intero: € 5,50, ridotto: € 5 (universitari, tessera musei, tessera Aiace) oppure € 4 (under 18, over 65, convenzioni). Abbonamento: 10 film € 40, apertura biglietteria alle 21. Inizio proiezioni alle 22. Per informazioni: 324 8868183, info@distrettocinema.com.