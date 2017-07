Torino, al Teatro Nuovo lo spettacolo «Una Historia de Tango»

TORINO – Al Teatro Nuovo il ballo è protagonista di«Una Historia de Tango». Lo spettacolo è messo in scena da Marcela Guevara e Stefano Giudice, ballerini e coreografi di fama internazionale ormai da più di vent’anni residenti nel capoluogo torinese, dove hanno costruito la loro scuola, il Club Almagro, ed organizzato per oltre 17 anni l’International Tango Torino Festival che si svolge ogni anno per Pasqua al Lingotto. Appuntamento dunque sabato 15 luglio alle 21 con il racconto del tango argentino attraverso un secolo di storia. Il porto di Buenos Aires, l’immigrazione come fenomeno di incontro tra diverse culture, la malinconia della lontananza, la speranza incerta di un futuro oltre oceano, il desiderio del ritorno… E poi ancora la danza peccaminosa dei postriboli dei quartieri malfamati della metropoli argentina, dove il tango attira le persone per quel senso di solitudine e di mistero. Poi l’epoca d’oro del tango, los años ’40, le grandi orchestre tipiche di Buenos Aires, Las Milongas dove ballare i diversi stili, ed infine l’approdo in Europa negli ambienti eleganti di Parigi dove stile e movimento si fondono nell’abbraccio di un ritmo triste che si danza. Ultimo capitolo è la contaminazione della musica tradizionale con le esperienze alternative del grande Astor Piazzolla, figliol prodigo del tango in patria, ma considerato traditore dell’essenza pura.

Ballerini e musicisti della città

«Un’esperienza speciale - dice Stefano Giudice - mettere in scena uno spettacolo con ballerini della Città, alcuni dei quali maestri e assistenti della nostra scuola, altri campioni metropolitani delle diverse discipline, ed altri ancora ballerini dei laboratori coreografici condotti in questi anni». Nove coppie di ballerini, capitanate dagli stessi Marcela y Stefano per interpretare i diversi momenti dello spettacolo, con coreografie di gruppo ed assoli che seguono il racconto della storia del tango. Sul palco del Teatro Nuovo anche due grandi musicisti, Miguel Angel Acosta voce e colonna sonora del tango argentino e cultore della folk music sudamericana da più di 30 anni a Torino, e Davide Pecetto maestro musicista di bandoneon, lo straordinario strumento caratteristico del tango. «Uno spettacolo semplice, per arrivare dritti al sentimento dello spettatore - dice Marcela Guevara fresca di nomina per la giuria dei campionati Mondiali che si terranno ad agosto a Buenos Aires - per coinvolgerlo nelle diverse atmosfere che il tango ha generato nel corso degli anni. Una danza tra uomo e donna, nella magia di un abbraccio intenso, lungo più di un secolo.» Per informazioni: 338 7479239 – 340 2506180,info@marcelaystefano.com, www.marcelaystefano.com. Prevendite: presso il Teatro Nuovo.