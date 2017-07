Torino, al Flowers Festival la musica di Mannarino

TORINO – Continuano gli appuntamenti con la musica del Flowers Festival che quest'anno ospita anche la musica e la voce di Mannarino. Il cantautore romano, con la sua musica trascinante e le sue parole, presenta al pubblico, l«11 luglio alle 21 al Parco della Certosa Reale di Collegno, il nuovo suo nuovo lavoro discografico dal titolo «Apriti Cielo», uscito ad inizio anno. Il 2017. E' un'anno magico di Alessandro Mannarino che è stato premiato per la prima volta con il numero uno nella classifica di vendite con il suo album , che ha chiuso in questo modo il percorso di salita verso una meritata vetta iniziato nel 2009 con il celebre (ma poco venduto) «Al bar della Rabbia». Questo è il giusto premio per un artista rigoroso ed esigente verso la propria arte, in contrasto con un’idea diffusa di Mannarino un po’ naif. Lo stesso tocca ai valdostani L’Orage che apriranno il concerto, vere stelle del rock folk nazionale che nascondono dietro un’immagine festosa una solidità teorica e musicale estrema.

L'artista

Mannarino inizia la sua attività artistica nel 2001 esibendosi presso il rione Monti con originali spettacoli, a metà strada tra l’attività DJ-istica ed il concerto acustico. Nel 2006 fonda la Kampina una band formata da sei elementi, con cui si esibisce nei principali locali della capitale. Viene invitato in numerose trasmissioni radiofoniche e come ospite di alcune rassegne tra cui Repubblica Roma Rock all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il 20 marzo 2009 esce il suo primo album «Al bar della Rabbia», pubblicato dalla Leave music e distribuito dalla Universal Music. Con questo primo progetto discografico vince il prestigioso Premio Giorgio Gaber a Viareggio e il suo disco è finalista della Targa Tenco 2009 nella categoria «Album emergenti – Opera prima». Il 15 marzo 2011 esce il suo secondo album, «Supersantos». I primi due album vengono raccolti in un cofanetto intitolato «Capitolo Uno», uscito a dicembre 2011. Il terzo album di inediti di Mannarino è «Al monte», prodotto sempre dall’etichetta indipendente Leave Music e distribuito dalla Universal Music, che esce ufficialmente il 13 maggio 2014, anticipato dal singolo «Gli animali», diffuso in radio e nei negozi digitali l’11 aprile. Dopo la prima settimana l’album conquista il 3º posto della classifica FIMI dei dischi più venduti. «Apriti cielo» (Universal) è il titolo del quarto album di Mannarino, uscito il 13 gennaio. Un disco intenso e controcorrente nella sua genuina verità.

Gli altri concerti

Alla rassegna estiva, organizzata e promossa dall'associazione culturale Hiroscima Mon Amour, che giunto alla terza edizone si è posizionato come uno dei festival più importanti a livello nazionale dopo Mannarino seguiranno: TheGiornalisti (12 luglio),Samuel (15 Luglio), e ancora gli Zen Circus e i Fast Animals and Slow Kids (16 Luglio), Brunori Sas (19 luglio), Le Luci della centrale elettrica (20 luglio), per concludere in bellezza con i Baustelle (21 luglio) e Levante (22 Luglio), il 2017 a Flowers sarà l’anno della nouvelle vague italiana.

Il nuovo cantautorato e il messaggio sociale

Sul palco saliranno artisti cresciuti negli anni Duemila, che hanno da poco raggiunto la maturità tra apprezzamenti e curiosità della critica, e che rappresentano l’affermazione di un nuovo cantautorato italiano, che convince anche il pubblico mainstrem. Ma sarà solo uno dei due percorsi che quest’anno il Festival snoda e approfondisce. La seconda via segue infatti il tema della follia, sulla scorta dei 40 anni trascorsi dalla Legge Basaglia, che permise la chiusura dei manicomi. La location del Flowers Festival è infatti un luogo particolare: dapprima certosa, divenne poi manicomio, il più grande d’Italia fino al 1977, anno in cui fu abbattuto il primo dei muri nei suoi padiglioni, e a cui seguì la successiva chiusura.

«La Lavanderia a vapore è un luogo simbolico – ha spiegato Fabrizio Gargarone, direttore artistico di Flowers Festival – lì si è buttato giù un muro e si è aperta una città nella città con la chiave della cultura. Il Festival 2017 si snoderà su due filoni, il primo raccoglie tutti quegli artisti che fanno parte dell’onda e che recentemente hanno fatto un salto poderoso decuplicando il proprio pubblico e cambiando il mercato. Il secondo è legato alla Legge Basaglia, un anniversario che invita a interrogarsi su ordine e caos, mostri e normali, cercando vie alternative alla costruzioni di mura e alle torture».

L’area del Festival prevede anche una zona food e sarà aperta ogni giorno dalle 19 alle 2.30, con gli spettacoli del Main Stage previsti per le 21 e a mezzanotte e mezza, e I suoni della mezzanotte in programma invece fino alle 2.30. si può arrivare al Festival con i mezzi pubblici, l’autobus 33 da Porta Nuova oppure la metropolitana, stazione Fermi, oppure ancora con le navette gratuite. I biglietti sono in vendita online oppure direttamente al Festival, a partire dalle 18.00, per ogni informazione è possibile consultare il sito del Flowers festival.