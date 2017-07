Castello di Rivoli, per i visitatori navetta gratuita da Torino per tutta l’estate

RIVOLI - Dal 2 giugno torinesi e turisti hanno un mezzo di trasporto aggiuntivo e gratuito per raggiungere il Castello di Rivoli. Una navetta di Gtt, società a cui è stato affidato il servizio, parte quattro volte al giorno da piazza Castello il sabato, la domenica e nei festivi e, passando solo per piazza XVIII Dicembre, raggiunge Rivoli in un’oretta senza alcun costo per i passeggeri. Garantito anche il ritorno per chi esibisce il biglietto del Castello, con ultima partenza alle 19.10, compreso anche nell’apertura straordinaria del 15 agosto. Il servizio sarà garantito fino al 27 agosto.

ORARI DEI BUS - Come detto, le partenze sono quattro al giorno. Stesso numero per i viaggi del ritorno verso Torino. Gli orari sono sempre gli stessi: le partenze da piazza Castello sono fissate alle 10.30, 13, 15.30 e 18.10, la fermata intermedia in piazza XVIII Dicembre cinque minuti più tardi e gli arrivi al Castello di Rivoli rispettivamente alle ore 11.30, 14, 16.30 e 19.10. Per il ritorno gli orari sono gli stessi con il ritardo di un’ora: partenze alle 11.30, 14, 16.30 e 19.30, con arrivi in piazza Castello alle 12.30, 15, 17.30 e 20.10.