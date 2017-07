San Salvario, la droga scorre a fiumi: beccato pusher con oltre 100 dosi di cocaina ed eroina

TORINO - Se è vero che a San Salvario gli alcolici non si vedono più in strada dopo le 20:00, lo stesso non si può di certo dire della droga: quando il sole tramonta dietro le case e la notte scende su Torino, sostanze stupefacenti di ogni tipo invadono letteralmente le vie del quartiere. Ieri sera, i carabinieri della Compagnia Torino San Carlo, sono riusciti a fermare l’ennesimo pusher, trovato in possesso di oltre 100 dosi di sostanza stupefacente.

L’ARRESTO - L’uomo, un nigeriano di 29 anni, è stato fermato in via Saluzzo angolo via Berthollet: il pusher ha ceduto della droga a un 30enne, poi segnalato alla Prefettura, e quando ha visto i militari ha tentato di scappare entrando in un supermercato. Durante la fuga, lo spacciatore si è disfatto di due sacchetti di nylon nascondendoli in alcune confezioni di caramelle. Dentro i due sacchetti, poi recuperati, sono stati trovate 62 dosi di cocaina e 52 dosi di eroina. Nelle tasche dell’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio, sono stati recuperati 520 euro.