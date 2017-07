Chiuso il «market della droga» di via Arquata, decifrato il codice segreto dei due spacciatori

TORINO - Hanno decifrato il codice segreto di una coppia di spacciatori e hanno chiuso il «market della droga». È il bilancio di un’operazione dei carabinieri della Compagnia Torino Mirafiori che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Torino, nei confronti di due malviventi ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'INDAGINE - L’attività investigativa ha permesso di documentare diverse cessioni di droga e di sequestrare oltre 600 dosi di cocaina e crack. La droga era nascosta in un’intercapedine sotto la finestra e in un biberon e altri accessori per neonati. Indagavano su diversi soggetti che sfruttavano alcune prostitute, quando i carabinieri hanno scoperto l’esistenza di un vero e proprio «market della droga» in un appartamento di via Arquata 18 a Torino. A gestire il negozio una coppia formata da Cemal Aytekin, turco di 39 anni, e Elisabetta Risti, romena di 36 anni. Gli affari venivano discussi e conclusi al telefono. Le ordinazioni avvenivano solo tramite telefono per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine, battere la concorrenza e velocizzare i tempi di consegna. Il caffè e le scarpe, un linguaggio criptico per un piano quasi perfetto architettato dalla coppia per vendere droga ai clienti. Il codice è stato decifrato e i due pusher sono stati arrestati e il loro «market della droga è stato chiuso.