Movida, i gestori dei minimarket contro Appendino: «Ordinanza razzista, ritirala!»

TORINO - A un mese dall’ordinanza Appendino che ha vietato la vendita di alcolici d’asporto nelle zone della movida, pare che il provvedimento non abbia trovato grandi riscontri, anzi. I giovani consumatori protestano, i proprietari dei locali si lamentano. Insomma, un malcontento generale che a partire da oggi viene cavalcato anche da coloro che, probabilmente, sono i veri destinatari dell’ordinanza: i gestori dei minimarket etnici. Nelle zone della movida vengono chiamati i «bangla», per via della presunta nazionalità di provenienza. Hanno punti vendita piccoli, ma pieni zeppi di ogni tipo di prodotto e, ovviamente, anche di alcolici a basso prezzo: birre, vino e superalcolici. Questa mattina, i proprietari dei locali si sono trovati sotto Palazzo Civico per dire «no» all’ordinanza Appendino.

"ORDINANZA RAZZISTA" - La sensazione delle persone che hanno protestato questa mattina è quella di essere stati messi in mezzo a una polemica più grande. Il classico capro espiatorio insomma. Bandiere in mano, megafoni e rabbia: «Ordinanza razzista» gridano i venditori stranieri. I manifestanti chiedono di lavorare, perché da un mese a questa parte molti sono stati costretti a chiudere le serrande in anticipo rispetto ai soliti orari. L’obiettivo della protesta è quello di convincere la sindaca Chiara Appendino a ritirare l’ordinanza: «Mercoledì ore 8.00 saremo di nuovo in presidio sotto l'assessorato, Via Meucci 4, per chiedere all'assessore del commercio il ritiro dell'ordinanza Appendino!» si legge sulla pagina Facebook dell’Usb Piemonte, l’organizzazione sindacale che appoggia la richiesta dei venditori stranieri. La sindaca ascolterà la loro richiesta?