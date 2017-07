Trenitalia, i dati parlano di puntualità e alto gradimento dei viaggiatori

TORINO - E' iniziata la caldissima estate di Trenitalia, con ritardi, vagoni sovraffollati e il miraggio dell'aria condizionata. Eppure i numeri del bilancio del primo semestre 2017 dell'azienda dei trasporti ci dicono ben altro: partiamo dalla puntualità delle corse, stimata del 90,4% (con arrivo dei treni entro 5 minuti rispetto all'orario previsto) con cancellazioni pari allo 0,3% e ritardi del 3,5% imputabili direttamente a Trenitalia. Tuttavia, nella fascia oraria 6-10 del mattino, il 91,4% dei treni è arrivato puntuale, lo 0,4% in meno rispetto al passato. Tale flessione però non è imputabile a Trenitalia che invece riduce dello 0,8% i ritardi di sua diretta responsabiità.



GRADIMENTO - I dati positivi non riguardano solamente l'orario di arrivo dei vagoni, a essere migliorato, è anche il giudizio degli utenti. A maggio l'89,3% dei viaggiatori di Treniitalia si è detto soddisfatto complessivamente del proprio viaggio, +1,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo 2016. Il bilancio del primo semestre chiude quindi con un trend pressochè invariato rispetto all'anno precedente. Si registra una pulizia maggiore delle carrozze, pari al +2,4%, una maggiore disponibilità di posti a sedere (+6,6%) e coincidenze di viaggio più efficienti (+13,3%).