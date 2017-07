Temperature da record in città, ma non durerà: temporali forti in arrivo

TORINO - Si torna a boccheggiare in città, un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana, fanno sapere da Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) è presente sul bacino del Mediterraneo e porta su tutto il Piemonte condizioni stabili e soleggiate. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con conseguente crescita delle condizioni di disagio per afa, fino a sabato 8 luglio.

TEMPORALI - Domenica 9 invece sono previsti forti temporali: un'onda depressionaria di origine atlantica riuscirà a erodere l'area anticiclonica sull'arco alpino occidentale provocando un aumento dell'instabilità atmosferica con forti rovesci, in particolare sul Piemonte nordoccidentale e un calo delle temperature. Per lunedì sono previste condizioni di tempo soleggiato con locali cumuli sui rilievi alpini e temperature prossime alla norma.