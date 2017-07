Trasporti, l’assessore lancia l’allarme: «Gtt è un’azienda in ginocchio»

TORINO - I bus incendiati in maniera preoccupante, gli scioperi sempre più frequenti e ora un giudizio che pesa come un macigno: non è di certo un periodo semplice per Gtt, l’azienda che gestisce i trasporti e parcheggi a Torino. «Gtt è un’azienda in ginocchio» parola di Maria Lapietra, assessora ai Trasporti del Comune di Torino. Se non è una sentenza, poco ci manca.

LAPIETRA E GTT - Le parole pesanti e sincere dell’assessora arrivano ai margini del convegno «Ambiente, energia e trasporti». Il quadro descritto da Lapietra è allarmante, inutile negarlo. A preoccupare sono soprattutto i conti di Gtt, l’incertezza di un piano triennale non ancora approvato. Come cambiare la situazione dunque? Secondo l’assessora, nonostante «una situazione esplosiva da affrontare» serve coraggio: «Gtt era un fiore all’occhiello, è stata messa in ginocchio e ora deve rialzare la testa». Già, ma la domanda che molti si pongono è in che modo è possibile risollevare le sorti della partecipata del Comune di Torino. Nessun taglio ai servizi, almeno stando a quanto dichiarato da Lapietra: «Nessun taglio ma una riorganizzazione di mentalità, persone e rete».

I PROBLEMI DI GTT - I problemi ereditati, in quest’ultimo anno non sono stati risolti e rischiano di scoppiare all’improvviso. I fondi per Gtt dalla Regione non sono ancora arrivati e il piano triennale, come detto, non è ancora stato approvato e messo a punto. 140 i milioni richiesti da Palazzo Civico, non più di 137 quelli promessi dall’Agenzia (e c’è chi dice che potrebbero anche scendere a 133). Impossibile garantire un servizio adeguato a queste cifre. Lapietra ha anche chiesto che in fase di ripartizione delle risorse si tenga conto del peso specifico di Torino, città in cui si spostano i 74% dei passeggeri della regione. Non semplice reperire la cifra giusta, anche considerato i 61,8 milioni di disallineamento tra il bilancio presentato da Gtt e quello dell’Agenzia Regionale dei Trasporti. C’è poi una spada di Damocle che pende sopra i dipendenti: la questione stipendi. Se non dovessero essere pagati, l’agitazione tra gli oltre 4700 dipendenti potrebbe portare a nuovi blocchi e scioperi. Sono tutte ipotesi, ma il clima è teso più che mai.