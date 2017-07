Ladri all’Area 12, merce rubata da due ladri e nascosta nei cespugli del parcheggio

TORINO - Furto con arresto al centro commerciale Area 12. Due cittadini stranieri hanno trafugato alcuni abiti per un totale di 300 euro, nascondendoli all’interno di una borsa termica per poter oltrepassare le casse senza essere fermati. Una volta usciti hanno nascosto ciò che avevano appena rubato in alcuni cespugli del parcheggio da dove sarebbero ripassati più tardi per non destare sospetti. In realtà i loro movimenti erano stati notati da un addetto alla sicurezza che non li aveva persi di vista dalle telecamere di sorveglianza. Immediata la chiamata al 113. All’arrivo della polizia però uno dei due ladri era riuscito a guadagnare la fuga, mentre per il complice, un diciottenne marocchino, sono scattate le manette per furto aggravato. Restituita la merce rubata.