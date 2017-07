Ruba una bici da 6mila euro da un balcone di via Gioberti, arrestato

TORINO - La polizia ha arrestato un uomo italiano di 42 anni per il furto di una bicicletta dal valore di 6mila euro che aveva appena rubato dal balcone di uno stabile di via Gioberti. L’uomo, per riuscire nel suo intento, si è prima introdotto in diversi portoni della zona e poi ha utilizzato una scala nel cortile in dotazione ai residenti per raggiungere il balcone e portare via il prezioso mezzo a due ruote. I suoi movimento però sono stati notati da alcuni abitanti della zona che hanno allertato la centrale operativa della polizia.

L’ARRESTO - Quando gli agenti sono arrivati in via Gioberti sono stati indirizzati dai residenti verso un uomo che stava raggiungendo corso Stati Uniti. Fermato l’uomo è stato identificato ed è stato accertato il furto da poco compiuto. Per lui è così scattato l’arresto per furto aggravato in abitazione e il maltolto restituito al legittimo proprietario.