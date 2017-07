Rissa in corso Orbassano, scippa un'anziana signora ma viene placcato durante la fuga

TORINO - Gli agenti della Squadra Volante erano di passaggio in corso Orbassano quando, all’intersezione con via Caprera, hanno notato un uomo correre e voltarsi più volte quasi a voler controllare se qualcuno lo stesse seguendo. La situazione non era chiara e perciò i poliziotti hanno deciso di avvicinarsi per monitorare gli spostamenti del soggetto. Nello stesso momento un secondo uomo, testimone della rapina avvenuta poco prima, si è parato davanti al malvivente per impedirgli la fuga.

LO SCIPPO- Poco prima del fermo, il ladro, un cittadino liberiano di 43 anni, si è avvicinato a un'anziana signora e le ha strappato dal collo la sua collanina. L'uomo si è poi dato alla fuga ma non ha considerato che un testimone del crimine gli stava già sbarrando la strada. Dall'incontra tra i due è nata una breve colluttazione, ma il ladro è riuscito presto a divincolarsi e scappare. L’immediato intervento dei poliziotti ne ha impedito la fuga. L’uomo, irregolare sul territorio dello Stato, è stato arrestato per il reato di rapina e risultano a suo carico diversi precedenti in materia di stupefacenti e immigrazione.