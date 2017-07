Grave incidente in corso Peschiera: motociclista trasportato d'urgenza al pronto soccorso

TORINO - Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio, in corso Peschiera all'incrocio con corso Duca degli Abruzzi. Ancora incerte le dinamiche dell'incidente che ha visto coinvolti un motorino e una Passat nera. Stando alle prime indiscrezioni, l'autista del motorino è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso con codice rosso. Nulla di certo si può ancora dire sulle sue condizioni di salute del ferito. Sulla strada resta il motorino con vicino il casco sbalzato via a seguito dell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, e gli operatori della Squadra Antiinfortunistica. Traffico rallentato in tutta l'area.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++