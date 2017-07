Tantissima droga al Kappa FuturFestival, segnalate oltre 200 persone

TORINO - 700 grammi di marijuana, hashish, cocaina ed eroina, 130 spinelli, centinaia di pastiglie di estasi, 30 dosi di ketamina e un bilancino di precisione: non è quanto trovato durante un blitz anti droga, ma l’incredibile esito dei controlli che la Guardia di Finanza ha eseguito durante il primo giorno del Kappa FuturFestival, la rassegna musicale torinese dedicata all’elettronica a cui hanno partecipato migliaia di giovani provenienti da tutta Europa.

200 DENUNCE - Nella giornata di ieri, i Finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno allestito un dispositivo di controllo inquadrato in un più ampio schema predisposto dalla locale Questura. Il fine primario dell’intervento è stato quello di evitare l’introduzione della droga nell’area concertistica. L’attività proseguirà anche nella giornata odierna. Per questo motivo, delle centinaia di persone trovate in possesso di droga, solo 11 sono state denunciate per detenzioni ai fini di spaccio, mentre oltre 200 ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.