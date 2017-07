Gtt, al via la «rivoluzione»: da lunedì porte differenziate per la salute e discesa dai bus

TORINO - Grande novità in arrivo sui mezzi Gtt. A partire da domani, lunedì 10 luglio, avrà inizio la prima fase di una sperimentazione volta a rivoluzionare l’utilizzo dei mezzi pubblici torinesi: la salita e la discesa dei passeggeri dai bus, avverrà da due porte specifiche.

LA SPERIMENTAZIONE - La sperimentazione incomincerà dalle linee 27 (unisce zona Barca al centro) e 61 (da San Mauro a corso Marconi). Per la salita a bordo del mezzo dovranno essere utilizzate le porte anteriori e posteriori, mentre per la discesa dal pullman si dovrà passare unicamente dalle porte centrali. I passeggeri saranno aiutati a ricordare le modalità di ingresso e uscita dai bus grazie a un’apposita segnaletica. L’unica eccezione è rappresentata dalle persone disabili in carrozzina e da quelle con un passeggino, che potranno comunque salire dalle porte centrali. Come detto, si tratta di una prima fase sperimentale ma a partire da questo autunno, si procederà con queste nuove regole su tutte le linee gestite con un bus di 12 metri.