Fuoco e fiamme in autostrada, paura nella notte per la manifestazione No Tav degenerata

GIAGLIONE - Lunghi attimi di tensione, ieri notte, durante una delle tanti manifestazioni No Tav. Verso la mezzanotte, un gruppo di persone ignote, ha incendiato quattro pneumatici posti all’imbocco della galleria Prapotin dell’autostrada A32, in direzione Bardonecchia: un episodio che ha inevitabilmente causato l’interruzione del traffico per venti minuti circa. Sono in corso le attività investigative finalizzate ad identificare le persone che hanno violato l’ordinanza del Prefetto di Torino e che hanno causato l’interruzione della circolazione.

LA MANIFESTAZIONE - Tutto è nato da una manifestazione del Movimento, a cui hanno partecipato circa 200 persone. I No Tav sono partiti da Venaus e hanno raggiunto il campo sportivo di Giaglione in corteo, violando l’ordinanza del prefetto di Torino del 6 luglio 2017, che stabilisce il divieto di transito sulla strada comunale Giaglione-Chiomonte e sui sentieri che conducono all’area del cantiere. Il gruppo si è avvicinato alle barriere che ne delimitano l’area e le hanno danneggiate, intonando i consueti cori del Movimento. Numerose le offese alla polizia. Un gruppo di circa 50 attivisti, sempre in violazione dell’ordinanza del prefetto di Torino, attraverso alcuni sentieri, ha raggiunto la zona del campo delle Bandiere, e in seguito, utilizzando il medesimo percorso è ritornato nel comune di Giaglione. Dopo una notte di tensione, la situazione è tornata alla normalità.