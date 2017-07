Picchia e scippa un ragazzo che aspetta il panino dal kebabbaro: 30enne arrestato in via Nizza

TORINO - Notte movimentata all’interno e all’esterno del locale Istanbul Turkish di via Nizza dove un marocchino di 30 anni, insieme a un suo connazionale, ha aggredito e scippato un ragazzo in attesa di un panino. Il rapinatore, dopo una breve fuga, è stato bloccato da un amico della vittima e consegnato alla polizia.

LO SCIPPO - Tutto è nato da una segnalazione di una lite in atto in via Nizza arrivata alla Centrale Operativa. Un marocchino di 30 anni è entrato nel locale Istanbul Turkish e ha iniziato a minacciare un ragazzo di 30 anni senza motivo, mentre quest’ultimo aspettava il suo panino. L’aggressore ha spinto fuori il ragazzo l’ha malmenato a calci e pugni insieme a un suo connazionale. I due hanno rubato il portafoglio al malcapitato e gli han portato via 440 euro in contanti, la patente e il codice fiscale prima di darsi alla fuga. A quel punto è intervenuto un conoscente della vittima, che ha fermato il marocchino e l’ha trattenuto fino all’arrivo della polizia: il trentenne è stato arrestato per il reato di rapina in concorso con persona rimasta ignota. Nelle tasche dello straniero sono stati rinvenuti due bancomat, una patente di guida intestati a terze persone. Successivamente è emerso che i documenti ritrovati erano oggetto di furto.