Ruba all’interno di una Land Rover in sosta: topo d’auto fotografato da un attento passante

TORINO - Era riverso all’interno di una Land Rover regolarmente parcheggiata, intento a rubare ogni cosa possibile trovata al suo interno, quando un attento passante l’ha beccato e ha scattato una fotografia per immortalarlo all’opera. Il furto quasi perfetto quello orchestrato da un ladro di 34 anni, ma vanificato da un cittadino molto attento.

L'ARRESTO - L’uomo, dopo aver visto il topo d’auto all’opera, ha subito contattato la polizia. Gli agenti della Squadra Volante, hanno rintracciato il ladro in pochissimo tempo, mentre quest’ultimo era in fuga con una valigetta d’acciaio: non appena ha visto i poliziotti, il 34enne ha abbandonato la cassetta e si è nascosto dietro ad alcuni cassonetti dell’immondizia ma è stato ugualmente bloccato. L’uomo, con a carico diversi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aveva sottratto dal fuoristrada una cassettina contenente diversi attrezzi per la manutenzione dell’auto.