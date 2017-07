Torino, al Garden Hotel arriva «Degustando - Food & Mixology»

TORINO – Al Garden Hotel NH Santo Stefano approda un evento da non perdere: Degustando. Mercoledì 12 luglio dalle 20 potrete partecipare ad una serata in cui la mixology e la ristorazione si incontrano nel solco di una nuova filosofia enogastronomica, il foodpairing, che coniuga piatti e cocktail studiandone le catene molecolari e creando abbinamenti inediti e spesso sorprendenti. Saranno presenti alcune tra le migliori aziende di beverage a livello mondiale (Martini, MolinariSambuca, Compagnia dei Caraibi, Velier, Giulio Cocchi, Tanqueray, Bulleit Vermouth Anselmo, Bordiga, Gancia, J.Gasco, Ghilardi Selezioni, Robymarton Italian Premium Gin, Turin Vermouth, Tekbar), i cui prodotti verranno utilizzati da Bartender professionisti per la creazione di cocktail studiati apposta per la serata. Ad accompagnarli saranno alcuni tra i più interessanti giovani Chef del panorama torinese: Marco Granato e Carmelo Damiano dell Ristorante Giudice Torino, Stefano Sforza di Turin Palace Hotel & Les petites Madeleines, Paolo Ribotto di Sorij Nouveau, Mehdi El Omari di Ristorante Ti Dirò , Giorgio Cotti di Sakaposh, Gianluca Bigero di La Sartoria Cucina su Misura e il mastrogelatiere Marco Serra, che lavoreranno a stretto contatto con i mixologyst per creare un connubio perfetto tra i loro piatti e i drink. Insieme alle tapas degli Chef verranno proposte alcune eccellenze gastronomiche selezionate da Menu à Porter come il sushi del Ristorante Kensho The Way of Sushi (Torino), il Fusion Dumplings di Mu (next opening), il sushi di carne Cru della Macelleria Giampaolo, il Prosciutto Crudo di Cuneo DOP tagliato al coltello, le Ostriche Red Oyster Italy, pane, grissini e focacce del Panificio Ficini e molto altro ancora. La selezione di vini sarà curata dalle Cantine Montalbera Terra del Ruchè, Ca'd'Or Wine e Pescaja.



Gusto ed editoria

Durante la serata verranno distribuite gratuitamente le nuove edizioni di Menù a porter, la guida ai migliori Ristoranti di Torino, e, in esclusiva, il nuovo MT Magazine, la guida ai migliori Cocktail Bar e Bar d'Hotel di Torino e di Milano. Info e iscrizioni: eventitobe.it/tobe/degustando/.