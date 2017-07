Amore, sorrisi e la passione per la moto: rabbia e dolore per la morte di Elisa Ferrero

MONCALIERI - Sorridente, felice e amante della vita in tutte le sue sfaccettature: il ritratto di Elisa Ferrero, la giovane uccisa dalla follia di un 50enne di Nichelino alla guida di un Van, è il ritratto di una 27enne piena di passioni ed entusiasmo. Non sono frasi fatte, perché Elisa sorrideva davvero sempre. La vita gli è stata tolta in maniera brutale, mentre la ragazza stava tornando da una gita in moto in montagna insieme a Matteo Penna, 29 anni, il suo fidanzato. Elisa è morta sul colpo, travolta dalla furia dell’uomo ora accusato di omicidio stradale, mentre Matteo è ricoverato in condizioni disperate al Cto.

ELISA FERRERO - Moncalieri e tutti gli amici torinesi e non, oggi, piangono Elisa Ferrero. Chi l’ha conosciuta racconta di una ragazza speciale, figlia di un medico e di una casalinga. Stava per laurearsi, dopo aver conseguito la laurea triennale. Tante le passioni coltivate con amore ed entusiasmo: dalla montagna allo sci, passando per la moto, l’ultima e purtroppo fatale attrazione condivisa con il suo fidanzato. Giravano tanto in moto, sul Ktm di Matteo. Ridevano, scherzavano e macinavano chilometri e chilometri insieme. Elisa era felice di aver ritrovato quel ragazzo conosciuto quando erano piccoli, perso per strada e poi ritrovato. Con lui condivideva sogni, dolci attimi di vita e sorrisi, quelli che non mancavano mai all’interno di una coppia nata un anno e mezzo fa circa, dopo anni di conoscenza.

Elisa e Matteo, durante una gita al lago Moncenisio (© Facebook)

L'ULTIMO VIAGGIO - Ieri, i due giovani tornavano da una gita in Provenza: erano quasi arrivati a casa, quando il destino li ha portati a incrociare Maurizio De Giulio, 50enne. Il loro sogno si è spezzato in quella «maledetta» rotonda di Condove, dopo un diverbio. Oggi Elisa non c’è più e Matteo lotta in ospedale tra la vita e la morte. E’ questa la battaglia più difficile da affrontare per un ragazzo abituato a correre sulle piste da motocross. Una cosa è certa: a sostenerlo in questa battaglia, Matteo avrà dalla sua parte Elisa, ragazza sempre sorridente e fedele compagna di viaggio.