Torino, al Todays Festival arriva il grande rock

TORINO – Torna anche quest'anno il Todays Festival dopo aver registrato oltre 30 mila presenze nell’edizione passata. L'appuntamento è dal 25 al 27 agosto giorni in cui vi attende una line-up ambiziosa che mescola leggende internazionali e nuove stelle italiane ed elude le convenzioni per crearne di nuove ed attuali. Due saranno i palchi principali: il grande prato verde di Spazio211, e il grande palco all’interno dell’ex fabbrica Incet, luogo che ospiterà, in collaborazione con Varvara Festival, un puzzle di suoni ed immagini della tarda notte. E due saranno i luoghi del giorno: la Galleria d’Arte Gagliardi e Domke, adiacente all’area Incet, ed Arca Studios, unione di studi di produzione video, audio, web, grafica, animazione 3D situati all’interno dei Docks Dora. Per tre giorni opinion maker, giovani artisti, sperimentatori, produttori di talenti, giornalisti, nuovi designer del terzo millennio e visionari dell’oggi percorreranno strade innovative, muovendosi trasversalmente fra i differenti linguaggi in campo musicale, artistico, culturale e sociale, per raccontare storie e scambiarsi esperienze in momenti di formazione, discutere sui temi legati all’industria della musica, della tecnologia e delle professionalità ad essa legate.

La musica si fonde con l'arte

Il Parco urbano verde Aurelio Peccei, primo parco d’Itaia totalmente ecosostenibile, sarà invece la sede in cui la musica si fonderà con l’arte, attraverso produzioni esclusive. La Piscina estiva Sempione, gestita dalla gloriosa società Rari Nantes, si trasforma nel luogo ideale dove trascorrere la domenica pomeriggio di fine estate, per un party speciale un po' concerto un po' baccanale. Nella tre giorni del Festival i concerti in esclusiva italiana di Pj Harvey, Richard Ashcroft, Band Of Horses, The Shins e Perfume Genius si alterneranno ai live di Mac Demarco, Timber Timbre, Gomma, Giorgio Poi, Giovanni Truppi ed agli eventi targati Varvara Festival. Durante il giorno, laboratori, talk, performance di street art ed illustrazioni animeranno le aree adiacenti Spazio211 e l’ex fabbrica Incet, fino al gran party diurno con POP X alle piscine estive immerse nell’area verde del parco Sempione.

Il Todays Festival data per data

Il 25 agosto: PJ Harvey - la regina indiscussa del rock per la data unica italiana; Mac DeMarco - giovanissimo cantautore e polistrumentista canadese, artista rivelazione dell'anno

Il 26 agosto: Richard Ashcroft - unica data italiana del carismatico leader dei Verve; Perfume Genius - unica data italiana del controverso cantautore pop, campione androgino degli anni ‘10

Il 27 agosto: Band of Horses- unica data nazionale della band più amata dalle serie televisive; The Shins - unica data nazionale della band americana originaria del Nuovo Messico; Timber Timbre - il ritorno della creatura del compositore e musicista canadese Taylor Kirk. Info e biglietti: 011 19705919, www.todaysfestival.com, info@spazio211.com.