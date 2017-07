Paura in via Sant'Ottavio, macchina in fiamme di fronte a Palazzo Nuovo

TORINO - Erano circa le 17 di ieri, domenica, 9 luglio, quando di fronte e Palazzo Nuovo si sono alzate le fiamme: una vettura dell’Amiat ha preso fuoco in via Sant'Ottavio. A causare l'incendio pare sia stato un problema al tubo della benzina che, usurato, ha fatto perdere delle gocce di carburante. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della polizia municipale e vigili del fuoco che hanno sedato l'incendio. Gli operatori sono stati inoltre impegnati a tenere a bada la folla di curiosi che, durante il pomeriggio di domenica, affollavano il centro città e si sono fermati, incuriositi dalle fiamme a scattare delle fotografie. Fotunatamente non ci sono stati feriti.