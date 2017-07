Ambulanti al Kappa FuturFestival: sequestrate oltre 200 bottiglie di vetro al Parco Dora

TORINO - In occasione del Kappa FuturFestival, tenutosi l’8 e il 9 luglio presso l’area del Parco Dora, la Polizia di Stato ha effettuato diversi controlli mirati a garantire una maggiore sicurezza per i partecipanti all'evento. Gli agenti hanno sequestrato complessivamente oltre 750 bottiglie di plastica e 250 tra lattine e bottiglie in vetro durante le due giornate del festival. Ritirati anche 7 carrelli e 4 grosse bacinelle in plastica a carico di venditori ambulanti posizionati lungo le vie del perimetro esterno all’area.

AMBULANTI - Gli agenti hanno inoltre denunciato due soggetti per inottemperanza all’Ordinanza del Prefetto di Torino che vietava la vendita di bevande, in vetro o lattine, dalle ore 21.30 alle ore 24.00 dell’8 e del 9 luglio, nell’area cittadina limitrofa al luogo ove è in corso di svolgimento Il Kappa FuturFestival. Denunciati per ricettazione anche due cittadini marocchini di 17 e 20 anni poiché trovati in possesso di 5 monili d’oro e un crocifisso sempre in oro. Infine, un altro cittadino, sempre di origini marocchine di 17 anni è stato denunciato per rapina.