Torino, al Flowers Festival arrivano i Thegiornalisti

TORINO – Continuano gli appuntamenti con la musica del Flowers Festival che quest'anno ospita anche la musica di Thegiornalisti sul palco mercoledì 12 luglio. Quando si parla della nuova onda italiana i Thegiornalisti sono il nome da cui partire: a ottobre 2016, Tommaso Paradiso aka Thegiornalisti, ha effettuato un tour acustico in piccolissimi club italiani in cambio di qualche (pochi) centinaia di euro. Ad aprile 2017, ha riempito il Palalottomatica e il Forum di Assago con oltre 10.000 paganti a sera. Il suo fattore di crescita è stato 100 (cento). L’hyperpop del mainstage troverà un seguito nel concerto della mezzanotte nei torinesi Diecicento35 guidati da Lorenzo Bulgarini, che di Paradiso sono anche amici. Per la precisione, Flowers non ne aveva la minima idea.

La band

Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, formano i Thegiornalisti a Roma nel 2009. Si autoproducono i primi due dischi nati e scritti nel salotto di casa, così che a settembre 2011 esce prima «Vol.1» e qualche mese più tardi «Vecchio». Il cambio di rotta, di stile, avviene a fine 2013 quando firmano con Foolica e, nell’anno successivo, fanno uscire «Fuoricampo», disco prodotto da Matteo Cantaluppi che riscuote un ottimo successo di critica e di pubblico. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è infatti coautore di «Luca Lo Stesso», il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. Nel 2016 i Thegiornalisti firmano con Carosello Records per l’uscita del nuovo disco. Il 21 ottobre 2016 il gruppo pubblica il loro quarto album in studio «Completamente Sold Out» anticipato dal singolo promozionale «Tra la strada e le stelle» e dal primo singolo ufficiale estratto «Completamente», in rotazione nelle radio nazionali dal 21 settembre 2016. Il singolo raggiunge la 54ª posizione della Top Singoli, diventando il primo singolo della band ad entrare in classifica. Nonostante il singolo non sia andato oltre tale posizione riscuote comunque un buon successo a livello nazionale raggiungendo inoltre l’11ª posizione dei singoli più trasmessi in radio e la seconda tra i video più trasmessi in TV. In seguito il brano viene certificato disco d’oro dalla FIMI per aver venduto oltre 25.000 copie. Fra le novità da segnalare l’ultimo singolo inedito «Senza», appena uscito su Spotify ha subito raggiunto il 1° posto della classifica Viral 50 Italia, il 5° dalla Viral 50 Global e dà inoltre il nome ai due live di maggio e al tour estivo, e il brano PAMPLONA di Fabri Fibra feat. Thegiornalisti.

Gli altri concerti

Alla rassegna estiva, organizzata e promossa dall'associazione culturale Hiroscima Mon Amour, che giunto alla terza edizone si è posizionato come uno dei festival più importanti a livello nazionale dopo Thegiornalisti seguiranno: Samuel (15 Luglio), e ancora gli Zen Circus e i Fast Animals and Slow Kids (16 Luglio), Brunori Sas (19 luglio), Le Luci della centrale elettrica (20 luglio), per concludere in bellezza con i Baustelle (21 luglio) e Levante (22 Luglio), il 2017 a Flowers sarà l’anno della nouvelle vague italiana.

Il nuovo cantautorato e il messaggio sociale

Sul palco saliranno artisti cresciuti negli anni Duemila, che hanno da poco raggiunto la maturità tra apprezzamenti e curiosità della critica, e che rappresentano l’affermazione di un nuovo cantautorato italiano, che convince anche il pubblico mainstrem. Ma sarà solo uno dei due percorsi che quest’anno il Festival snoda e approfondisce. La seconda via segue infatti il tema della follia, sulla scorta dei 40 anni trascorsi dalla Legge Basaglia, che permise la chiusura dei manicomi. La location del Flowers Festival è infatti un luogo particolare: dapprima certosa, divenne poi manicomio, il più grande d’Italia fino al 1977, anno in cui fu abbattuto il primo dei muri nei suoi padiglioni, e a cui seguì la successiva chiusura. «La Lavanderia a vapore è un luogo simbolico – ha spiegato Fabrizio Gargarone, direttore artistico di Flowers Festival – lì si è buttato giù un muro e si è aperta una città nella città con la chiave della cultura. Il Festival 2017 si snoderà su due filoni, il primo raccoglie tutti quegli artisti che fanno parte dell’onda e che recentemente hanno fatto un salto poderoso decuplicando il proprio pubblico e cambiando il mercato. Il secondo è legato alla Legge Basaglia, un anniversario che invita a interrogarsi su ordine e caos, mostri e normali, cercando vie alternative alla costruzioni di mura e alle torture». L’area del Festival prevede anche una zona food e sarà aperta ogni giorno dalle 19 alle 2.30, con gli spettacoli del Main Stage previsti per le 21 e a mezzanotte e mezza, e I suoni della mezzanotte in programma invece fino alle 2.30. si può arrivare al Festival con i mezzi pubblici, l’autobus 33 da Porta Nuova oppure la metropolitana, stazione Fermi, oppure ancora con le navette gratuite. I biglietti sono in vendita online oppure direttamente al Festival, a partire dalle 18.00, per ogni informazione è possibile consultare il sito del Flowers festival.