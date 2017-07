Caos nella notte in via Chiesa della Salute: dopo un incidente si dà alla fuga, poi torna

TORINO - Ieri sera via Chiesa della Salute ha vissuto alcuni momenti di caos a causa di un incidente stradale che, per fortuna, non ha causato feriti né vittime. Intorno a mezzanotte un forte boato ha svegliato i residenti intorno all’incrocio con via Coppino. Colpa di uno scontro tra due veicoli.

FUGGITO, POI RITORNA - Uno dei due automobilisti coinvolti nell’incidente ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga prima dell’arrivo della polizia municipale. Non si sa il motivo dato che nello scontro si erano causati solamente danni materiali. Mentre i vigili erano intenti a verbalizzare quanto avvenuto facendo i rilievi del caso, l’automobilista è tornato in via Chiesa della Salute e si è fatti riconoscere. Un fatto strano, ma che si è risolto, che ha solamente allungato la notte dei residenti.