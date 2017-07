Un aiuto per garantire la manutenzione delle aree verdi: il Comune di Torino cerca sponsor

TORINO - Torino è una delle città più verdi d’Italia, ma garantire la manutenzione delle aree verdi sta diventando sempre più difficile. Vuoi per i pochi fondi a disposizione, vuoi per l’enorme numero di parchi, giardini, viali alberati e rotonde, l’ultima idea del Comune di Torino è quella di cercare sponsor privati che riescano, in sinergia con l’amministrazione, a garantire un futuro alle aree verdi della città.

L'INIZIATIVA - Sul sito http://www.comune.torino.it/verdepubblico/2017/altrenews17/ricerca-sponsor-verdepubblico.shtml è presente l’avviso pubblico attraverso il quale è possibile presentare le proprie proposte di cura del verde o di gestione condivisa. Le imprese interessate a migliorare l’aspetto di un’area verde situata nei pressi della loro attività, o in un’area di intenso passaggio da parte di potenziali clienti, o le ditte che vogliono associare la loro immagine aziendale ad aspetti «green», potranno, oltre ad adottare un’area verde, finanziare anche l’incremento e la cura del patrimonio arboreo, la sistemazione di arredi, manutenzione di fontane e di impianti di irrigazione, fioriture. Il contratto di sponsorizzazione consentirà di promuovere il proprio marchio, o un prodotto, associandolo alla realizzazione di un'attività di cura del verde; si potrà mettere a disposizione una somma di denaro, oppure fornire direttamente beni o servizi, sia per curare in toto un'area, sia per realizzare una specifica attività di manutenzione (piantare alberi, prendersi cura di un'area cani o dei giochi per i bambini, sostituire panchine, riaprire una fontana chiusa da tempo). Un’altra opportunità di partecipazione alla cura del verde pubblico è fornita dai Patti di collaborazione, ai sensi del Regolamento 375 sui beni comuni, per i quali i cittadini attivi possono presentare le loro proposte di cura del verde o gestione condivisa all’e-mail benicomuni@comune.torino.it

Per informazioni: www.comune.torino.it/verdepubblico.

LE AREE VERDI - Su quali aree verdi concentrare gli interventi? Tutte sono potenzialmente coinvolte nell’iniziativa, ma le seguenti sono quelle per cui si è già valutata la possibilità di una sponsorizzazione con la quantificazione dei costi da parte dei tecnici del Verde Pubblico:

• Circ. 1: Giardino Sambuy, Rotonda Piazza XXVIII Dicembre + aree verdi corso Bolzano

• Circ. 2: Parco Pietro Mennea

• Circ. 5: Giardino Edera Cordiale (Corso Lombardia, Lucento, Potenza)

• Circ. 6: Giardino piazza Rebaudengo, Parco Aurelio Peccei

• Circ. 7: Giardino Don Giussani/ Piazza Gozzano

• Circ. 8: Giardino Piazza Galimberti

LE AREE VERDI 2 - Le aree suggerite dalle Circoscrizioni

• Circ. 1: Murazzi, piazzale Duca d’Aosta, Largo Turati, Giardino Geuna, Giardino Valperga di Masino, Area cani Clessidra, Piazza Arbarello, Giardini Anagrafe, Corso Siccardi

• Circ. 2: Via Acciarini, Giardino Fred Buscaglione, Rotonda via Tirreno/Tripoli, Piazza Basilicata, Via Boston/Gorizia, Piazza Montanari, Piazza Livio Bianco, Aiuole Castelgomberto/Filadelfia-Zona 30km, Giardino Natale Re, Corso Orbassano-svincoli tangenziale, rotonda strada del Drosso (accesso da Beinasco), Via Geymonat, Via Gaidano int.103, Parco Lineare Tazzoli, Giardino Boccioni

• Circ. 4: Piazza Perotti

• Circ. 6: Rotonda piazza Bottesini, Area verde via Tollegno/via Pacini, Area cani via Enna, Area verde piazza Sofia/corso Taranto-area taxi, Rotonda strada Settimo, Area cani via Petrella 24, Area giochi via Anglesio

• Circ. 7: Lungo Dora Colletta/via Nievo, Lungo Dora Voghera/corso Cadore, Piazza Giovanni delle Bande Nere, Giardino Vittorio Pozzo (ex Italgas) corso Regina Margherita 68, Corso Regio Parco tratto corso Palermo / corso Verona e tratto corso Verona/via Buscalioni e tratto corso Novara/via Buscalioni, Aree corso Regio Parco/via Padova, rotonda e aree spartitraffico Lungo Dora Voghera/corso Brianza

• Circ. 8: Piazza Graf lato ex Microtecnica, Giardino Rodari, Giardino Anglesio (via Madama Cristina/corso Dante), Rotonda corso Moncalieri/corso Sicilia, rotonda corso Sicilia/viale Dogali, piazza Muzio Scevola, piazza Carducci, Via Tunisi int. 9, Giardino via Richelmy, aiuola fronte civ. 15 banchina alberata via Richelmy, Area cani via Richelmy, Giardino Battistini/corso Maroncelli, Via Tommaso Villa, Giardino Benedetto Croce, Via Olivero, Mandorla di via Galluppi/via Giordano Bruno, n. 2 rotonde Via Zino Zini fino a via Bossoli, Via Carolina Invernizio/via Palma di Cesnola, corso Traiano/via Casana/Via Guala (area spett viagg.), rotonda via Bossoli