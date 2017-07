Il mercato di libero scambio lascerà in via Carcano: «Quando?»

TORINO - Nel corso di una intervista rilasciata al Tg3 Piemonte, andata in onda sabato 22 aprile scorso, l'assessore Sacco ha affermato che la collocazione di "Barattolo" (il mercato del libero scambio, così ribattezzato dall'assessore ai Diritti Marco Giusta) in via Carcano era definitiva. Inutile dirlo, è scoppiato immediatamente il caos. Uno dei punti nevralgici della delibera approvata il 6 aprile di quest'anno è proprio il fatto che il rinato suk non avrebbe gravato su di un'unica area della città, ma se ne sarebbero fatti carico, sistematicamente, diverse aree di Torino. Per il momento però sembra più facile a dirsi che a farsi.

PROVVISORIETA' - «L'assessore Sacco ha confermato che lo spostamento di Barattolo è definitivo certo, ma la collocazione in via Carcano resta provvisoria» ha affermato l'assessore Giusta oggi, lunedì 10 luglio, in Consiglio Comunale. Pare quindi che Sacco sia stato male interpretato e che la provvisorietà della location di via Carcano non sia assolutamente in discussione. Eppure, alla domanda del consigliere Enzo La Volta (PD) su quando questa cosiddetta provvisorietà avrà termine, nessuna risposta puntuale viene fornita. Intanto, a un mese dall'entrata in vigore del nuovo regolamento sul libero scambio, l'ex suk appare sempre più definitivo: «Non passa domenica che non porti con sé qualche nuova criticità», ha affermato il Capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano, «Parlano i fatti: in via Carcano, i furgoni dei "paninari" restavano operativi senza alcun rispetto delle limitazioni di orario, sui teloni degli operatori sono esposti oggetti elettrificati contundenti, cartelli con i prezzi e oggetti tecnologici palesemente nuovi».

GIUSTA - «La data di spostamento del mercato di libero scambio da via Carcano è, in questo momento, ancora in costruzione», afferma Giusta. Lo spostamento dipende sostanzialmente, spiega l'assessore, da quando l'amministrazione riuscirà a identificare un nuovo spazio cittadino atto ad ospitare il mercato, solo a quel punto Barattolo abbandonerà via Carcano. Nel dibattito interviene anche la consigliera Monica Canalis la quale sollecita ancora una volta Giusta a fornire una data precisa: «In Italia non c'è nulla di più definitivo di ciò che è provvisorio. Ci aiuti, assessore, a rompere questo luogo comune e a rompere la provvisiorietà».