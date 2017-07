Ricetta: Pomodori ripieni

RICETTA - Antipasto leggero e veloce, ideale nella stagione estiva ma, visto che gli ingredienti sono reperibili tutto l'anno, possiamo gustarlo quando più ci fa piacere.

Ingredienti per 6 persone:

6 Pomodori

150 gr di tonno sott'olio

1 uovo sodo

15 capperi sotto sale

foglie di insalata q.b.

sale q.b.

maionese q.b.

Nelle giornate calde si ha bisogno di mangiare alimenti freschi, ed ecco i pomodori ripieni ideali per pranzi e cene estive.

PREPARAZIONE: Laviamo e asciughiamo i pomodori. Laviamo bene anche i capperi in modo da togliere tutto il sale.

Tagliamo il cappello (così come lo chiamo io) o calotta ai pomodori e svuotiamoli dai semi, mettiamo dentro un pizzico di sale e mettiamoli a testa in giù per far uscire l'acqua di vegetazione.

Intanto mettiamo a bollire un uovo, facciamolo diventare sodo poi mettiamolo sotto l'acqua fredda, sbucciamolo e poniamolo da parte.

Mettiamo a sgocciolare il tonno, laviamo, asciughiamo e tagliamo la nostra insalata a striscioline.

Adesso che è tutto pronto mettiamo il tonno sgocciolato, i capperi e l'uovo sodo nel bicchiere del frullatore e frulliamo il tutto. Aggiungiamo al composto frullato qualche cucchiaio di maionese, si deve formare un composto cremoso.

Riempiamo con l'aiuto di una sac-a-poche o di un cucchiaino i pomodori e decoriamoli come più ci piace (con capperi, olive, diamo sfogo alla nostra fantasia). Prepariamo un piatto da portata con l'insalata e adagiamo sopra questo letto verde i nostri pomodori ripieni.

Consiglio: non si butta mai niente! Il cappello del pomodoro si può utilizzare per la preparazione di un minestrone o in alternativa possiamo congelarlo e utilizzarlo in qualsiasi momento.