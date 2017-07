Animali in ospedale: i pazienti potranno avere a fianco i loro amici a quattro zampe

TORINO - Chiunque abbia mai avuto un animale domestico sa bene quanto amore questi possano dare e quanti benefici possano portare alla nostre vite, anche in termini di salute. In questo senso muove la proposta del Movimento 5 Stelle di consentire l'accesso degli animali nelle strutture ospedaliere pubbliche e private del Piemonte, insieme al proprietario ricoverato. La Commissione Sanità del Consiglio Regionale ha dato il via libera alla proposta pentastellata, con l'obiettivo di procurare benefici terapeutici importanti per i pazienti attraverso la presenza in area di degenza dei loro fidati amici a quattro zampe.

REGOLAMENTO - L'emendamento, a prima firma Francesca Frediani, prevede che la Giunta, dopo un consulto con la Commissione competente, emani un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso in piena sicurezza e nel rispetto delle norme igienico sanitarie degli animali domestici. «E' un'importante presa di posizione politica», afferma Frediani, «ora siamo disposti a lavorare con tutti per arrivare il prima possibile a un regolamento condiviso che a nostro avviso dovrebbe prevedere apposite aree destinate a questo servizio, come sta avvenendo anche in Lombardia e Toscana».