Grugliasco, al Parco Culturale Le Serre il mago spagnolo Adrian Conde

GRUGLIASCO - Adrian Conde, recente Premio Nazionale di Magia Comica al congresso di magia di Granada presenta il suo ultimo spettacolo di magia visto attraverso lo sguardo di un clown martedì 11 luglio alle 21.30 al Parco Le Serre di Grugliasco. Un clown in borghese arriva in ritardo sul luogo dello spettacolo e non ha il tempo di raggiungere il camerino. Si vede costretto a cambiarsi in scena, davanti al pubblico. Come farà a indossare gli abiti di scena davanti a tutto il pubblico? Per fortuna nella sua valigetta custodisce un mondo e il suo mondo si trasforma in un piccolo camerino. Finalmente lo spettacolo inizia e dalla sua valigia delle meraviglie estrae un appendiabiti di 2 metri, nasi da clown che si moltiplicano e una cravatta di 28 metri… questi sono alcuni dei sorprendenti oggetti che rendono lo spettacolo originale e diverso dai soliti.

L'artista

Adrian Marcelo Conde è nato a Buenos Aires nel 1978. Sin dall’infanzia ha subito il fascino per il mondo dell’arte, ma risale al 1992 il suo primo contatto con l’esperienza del palcoscenico. Nel 1995 ha iniziato a studiare teatro. Tre anni dopo ha scoperto la sua vera vocazione decidendo di iscriversi alla scuola di magia e illusionismo «Fu-Manchu». Nello stesso anno ha preso parte alla compagnia «Circo De-Cote». Musica, teatro, giocoleria, mimo, clown e arti circensi sono le discipline che questo eclettico artista ha approfondito nel corso della sua formazione e della sua professione e che oggi costituiscono il suo bagaglio artistico ed espressivo con cui regolarmente si esibisce in tutto il mondo con grande successo. Nel 2010 la sua affermazione nazionale ed internazionale con il conseguimento di diversi premi: ha ottenuto infatti il 2° Premio al Festival Mondiale di Magia di Strada (St. Wendel, Germania) ed il premio quale Miglior Spettacolo al Festival Internazionale del Clown di Valsequillo (Gran Canaria). Nel 2014 ha ricevuto il 2° Premio al Campionato Mondiale di Street Magic «Masters of Magic» (Saint Vincent) per il suo spettacolo «Piccolo Camerino». Mentre risale al 2016 il 2° Premio al Festival Nazionale di Magia Comica di Granada.

Info e biglietti

Intero 9 €; ridotto 7 €. La Biglietteria è aperta da Lunedì a Venerdì (10.00-13.00 e 16.00-19.00) e sabato (10.00-13.00) presso la Biglietteria di Cirko Vertigo in Via Lanza 31 e dalle ore 19.30 nelle serate di spettacolo. È consigliata la prenotazione ai numeri di telefono 011.0714488 oppure 327.7423350 e via mail all’indirizzo biglietteria@sulfilodelcirco.com. La prenotazione non dà diritto all’assegnazione del posto, i posti vengono assegnati solo al momento effettivo dell’acquisto del biglietto ed è necessario ritirare i biglietti riservati entro le 21.00 della sera dello spettacolo. Successivamente, in caso di grande affluenza saranno rimessi in vendita. I biglietti sono acquistabili anche sul circuito Vivaticket.it Per informazioni www.sulfilodelcirco.com.