Gtt cambia tutto: gli abbonamenti saranno pagabili in dieci rate

TORINO - Acquistare un abbonamento Gtt non sarà mai stato così semplice. Grande novità nel mondo dei trasporti torinese: a partire dalla prossima stagione, sarà infatti possibile rateizzare l’acquisto di ogni tipo di abbonamento, sia urbano che sistema Formula. L’obiettivo? Andare in contro agli utenti e agevolare così il pagamento dell’abbonamento. Dieci le possibili rate. Un provvedimento che sarà certamente apprezzato dalle famiglie con studenti o da coloro per i quali un’improvvisa spesa elevata avrebbe rappresentato un problema. L’iniziativa è resa possibile grazie all’accordo stipulato tra Gtt e un istituto di credito.

IL CARNET - Le novità però non sono finite qui: da una settimana circa, precisamente dal 4 luglio, in ogni stazione della metropolitana sarà possibile acquistare il carnet elettronico da 15 corse valido sulla rete urbana+suburbana, mentre non sarà più in vendita il settimanale Formula U chip on paper. Dalla stessa data il settimanale urbano potrà essere esclusivamente acquistato presso le rivendite autorizzate e caricato sulla tessera BIP / PYou. Chi non fosse ancora in possesso della smart card può richiederla.