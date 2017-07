Macchine di lusso straniere per non pagare bollo e assicurazione, beccati 11 furbetti

TORINO - L’obiettivo era uno solo: non pagare il bollo auto, l’assicurazione RCA e i diritti doganali. Come? Acquistando autovetture di lusso fuori dall’UE e sfruttare la targa straniera: era questa la truffa messa in atto da diversi italiani, fermati alla guida di auto straniere dagli uomini della Guardia di Finanza e costretti a sanare i propri debiti, oltre che ovviamente a pagare una multa.

LA TRUFFA - Nel corso dell’ultimo anno, i Baschi Verdi anno sequestrato 11 macchine e constatato oltre 50.000 euro di sanzioni. Le auto di lusso sequestrate, con targhe della Svizzera, della Moldavia, dell’Albania e dell’Ucraina, erano guidate da cittadini piemontesi o lombardi di tutte le estrazioni sociali: da quelli meno abbienti a quelli più ricchi, l’obiettivo era quello di permettersi uno sfizio extra, grazie a questo stratagemma. I furbetti, alla fine, hanno fatto molto male i loro calcoli. Il motivo? I residenti in Italia che vengono fermati alla guida di auto straniere si vedono sequestrata l’autovettura, che potranno riscattare solo dopo aver pagato le imposte evase più le sanzioni. Infatti, in assenza dell’autorizzazione doganale e delle condizioni necessarie per beneficiare dell’ammissione temporanea, il veicolo immatricolato in uno stato extra Ue, risulta introdotto sul territorio italiano di contrabbando.