Sconto sugli abbonamenti Gtt alle famiglie con molti figli: il Movimento 5 Stelle dice «no»

TORINO - Sconto sugli abbonamenti Gtt alle famiglie numerose, con molti figli. Un’idea portata avanti da Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati, ma bocciata in maniera compatta dal Movimento 5 Stelle di Torino. La mozione, respinta dal Consiglio comunale, proponeva di introdurre una scontistica progressiva con riduzione crescente per ogni abbonamento in più acquistato da ciascun nucleo famigliare.

IL DIBATTITO - Attualmente, per fare un esempio, una famiglia composta da quattro persone spende oltre mille euro all’anno per l’acquisto di abbonamenti sui mezzi pubblici. Una cifra davvero ingente, dunque. A beneficiare della mozione sarebbero state le famiglie molto numerose, con tanti figli. Il Movimento 5 Stelle però ha votato contro, una decisione che Silvio Magliano non comprende: «I Cinque Stelle gettano la maschera, per loro mettere al mondo dei figli non è un valore al quale dare riconoscimento politico». L’obiettivo era quello di affiancare all’Isee il criterio del moltiplicatore famigliare, come accade già in Francia. «Manca una cultura politica e una strategia di supporto alle famiglie che scelgono di avere figli» ha concluso Magliano. «Apprezziamo l’intento ma non considera la situazione economica famigliare, solo il numero dei componenti. Non si può escludere il livello di reddito della famiglia» è la posizione della maggioranza.