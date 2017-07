Rapina armata all'Intesa Sanpaolo, cassiera coraggiosa si rifiuta di aprire le casse

TORINO - «Signore, non le posso aprire perché la porta blindata è bloccata», così ha risposto una delle cassiere della filiale di banca Intesa Sanpaolo di Lombriasco (TO) al rapinatore che, armato di pistola, le intimava di aprire la porta alle sue spalle per accedere alle casse. L'uomo si era introdotto all'interno della banca con la scusa di dover effettuare un bonifico e, poco dopo, ha puntato addosso alla donna la sua arma e ha cercato di rapinare la filiale. La donna però ha mantenuto la calma e ha spiegato al malvivente che non le era possibile fare come quanto le chiedeva, perciò l'uomo si è dovuto ritirare a bocca asciutta.

LA FUGA - Dopo l'ennesimo rifiuto da parte della cassiera, il malvivente ha deciso di allontanarsi dalla porta principale. Le immagini delle telecamere e il racconto di alcuni testimoni, che avevano visto fuggire il rapinatore con un altro complice fermo davanti alla banca, hanno permesso ai carabinieri della Compagnia di Moncalieri di identificare la coppia. Si tratta di Giuseppe Di Vincenzo, 40 anni, senza fissa dimora, e Luca Menerella, 40 anni anche lui, domiciliato a Torino. I due sono stati arrestati il 5 luglio scorso dai militari della Compagnia i Moncalieri e di Formia, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino. Sono accusati di una tentata rapina in banca e, soltanto il Menerella, di una rapina a un medico.