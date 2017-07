Alba, all'Arena Teatro Sociale «G. Sacerdote» la Bandakadabra

ALBA - Carlo Petrini, giornalista, fondatore di Slow Food, l’ha chiamata una «fanfara urbana». Calzante definizione per un gruppo che fa della città il suo sfondo ideale e della strada non solo lo scenario in cui esibirsi, ma anche il luogo da cui trarre ispirazione. La Bandakadabra concluderà la rassegna Estate a Teatro venerdì 14 luglio alla 21.30 all'Arena Teatro Sociale «G. Sacerdote». Nata a Torino, la Bandakadabra ha saputo compiere negli anni un percorso artistico che l'ha portata a esplorare stili musicali diversi, cercando sempre di proporre arrangiamenti divertenti e imprevedibili. Il risultato finale è un repertorio estremamente vario che ammicca ora alle Big Band anni Trenta, ora alle fanfare balcaniche, con frequenti incursione nel rocksteady, nello ska e addirittura del drum and bass. Lo spirito è sempre irriverente perché il tratto principale della Banda rimane la sua capacità di coinvolgere il pubblico in un dialogo continuo che si ispira all'arte di strada, fatto di sketch comici, improvvisazioni teatrali e balli sfrenati. Capace di unire l'energia delle street band alla precisione musicale dei grandi ensemble di fiati, la Bandakadabra ha iniziato a esibirsi in Italia e all'estero, arrivando in soli due anni a collezionare quasi duecento repliche tra Festival di strada, rassegne jazz e manifestazioni di indie music. Figurini è l’ultima fatica della Bandakadabra: un susseguirsi di piccoli «atti unici» in cui la musica si fonde con una vena comico-teatrale capace di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico.

Note tecniche

La Bandakadabra è composta da: Gipo Di Napoli - grancassa, Giulio Piola – tromba, Stefano Colosimo – tromba, Simone Garino - sax alto, Enzo Ceccantini - sax tenore, Francesco «Cecio» Grano - sax tenore, Max Vienco – tuba, Renato Tarricone – rullante, Andrea Grana - trombone. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala Marianna Torta Morolin del Teatro Sociale «G. Busca» di Alba. Per informazioni: Teatro Sociale «Giorgio Busca» Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba, 0173-292470 – 292471, teatro.sociale@comune.alba.cn.it – www.comune.alba.cn.it.