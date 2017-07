Intervento eccezionale al CTO: 12 ore di operzione per ricostruire il braccio di un uomo

TORINO - Con un intervento senza precedenti, durato ben 12 ore, è stato ricostruito e reimpiantato il braccio destro di un ragazzo di 31 anni, vittima di un incidente sul lavoro nel bresciano. La miracolosa operazione è avvenuta presso l'ospedale CTO della Città della Salute di Torino, dopo che diverse altre strutture ospedaliere della Lombardia avevo rifiutato di effettuare l'operzione sul paziente, vista la gravità delle sue lesioni.

L'INFORTUNIO - Alcuni giorni fa il ragazzo si è infortunato sul luogo di lavoro, in una ditta di materie plastiche in provincia di Brescia. L’arto superiore destro è stato strappato da un ingranaggio e amputato poco distante dalla spalla. Il trauma era estremamente grave perchè il pezzo amputato è stato lesionato dall’ingranaggio della macchina anche ad altri due livelli. Il ragazzo allora è stato portato agli Spedali Civili di Brescia dove, presa visione della gravità della lesione, si è deciso di contattare altri Centri di Chirurgia della Mano in Lombardia in grado di trattare queste lesioni. Nessuno di questi ha accettato il paziente.

DA BRESCIA A TORINO - Dopo diversi rifiuti è stato contattato il Centro dell'ospedale CTO della Città della Salute di Torino, facendo presente che probabilmente la lesione sarebbe stata difficilmente ricostruibile, ma chiedendo ugualmente di valutare le possibilità di trattamento. Visionate le immagini trasmesse, il Centro del CTO si è dichiarato disponibile a trattare la lesione. Come previsto dai protocolli dunque è stata contattata l’équipe medica, che si è resa disponibile a entrare in azione non appena il paziente, trasferito con l’eliambulanza, fosse arrivato al CTO.

L'INTERVENTO - Una volta arrivato a Torino, i chirurghi hanno affrontato un intervento lungo oltre 12 ore di ricostruzione dei tre livelli di lesione. Al termine della ricostruzione dei vasi sanguigni e delle strutture nervose e di tutte le parti lesionate, il braccio è stato reimpiantato e sta mantenendo una buona circolazione. L'intervento è tecnicamente riuscito e l'arto è rivascolarizzato. Il recupero funzionale dipenderà dalla rigenerazione delle strutture nervose ricostruite. La ricostruzione di arti con amputazione a più livelli, come in questo caso, non è in genere presa in considerazione per la difficoltà tecnica e le possibili complicazioni. Questo tentativo, che ha pochi precedenti nelle casistiche mondiali, è stato giustificato dalla giovane età del paziente con la perdita dell’arto dominante e delle future possibilità lavorative.