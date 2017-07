Lavori in corso in via Stradella, strada chiusa per una settimana

TORINO - Lavori in corso in via Stradella. A partire da domani, 12 luglio, per circa una settimana la strada verrà chiusa nel tratto compreso tra via Vische e largo Grosseto. Il motivo? L’effettuazione dei lavori di adeguamento della rete dell’acquedotto, eseguiti da Smat. I veicoli di ogni tipo non potranno quindi transitare in alcun modo in quella parte di via Stradella: l’apposita segnaletica è stata posizionata in prossimità del cantiere, consentendo così automobilisti di scegliere percorsi differenti e, così facendo, di ridurre i disagi al traffico veicolare.