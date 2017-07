Rodolfo, il poeta-giardiniere che regala un pizzico di magica al grigio della città

TORINO - Gattini giocosi, coppie di innamorati, farfalle e rospi incantati... è un mondo fatato quello che ci regala Rodolfo Marasciuolo, di professione giardiniere del Comune di Torino. Con il suo modo poetico e fantasioso di lavorare questo giardiniere d'eccezione dona alla città di Torino sculture di straordinaria bellezza e di incredibile delicatezza, tutte realizzate rigorosamente con oggetti di recupero e con materiali poveri.

OPERE D'ARTE - Rodolfo è addetto al verde pubblico e alle aiuole della città di Torino, ma la sua passione prevarica di molto i confini del suo incarico e dei suoi orari di statale. Nel suo laboratorio avviene la magia: da vecchie biciclette, panchine deturpate dai vandali, grondaie, ponteggi e logori pezzi di legno nascono le incantevoli opere che compaiono di tanto in tanto nella nostra bella città. Chi non si è fermato almeno una volta a sognare di fronte alla romantica coppia in bicicletta dei Giardini Lamarmora? O di fronte ai due lampioni innamorati che si abbracciano l'un l'altro al parco del Valentino, o ancora davanti al Pinocchio di legno con fatina e grillo al seguito che è apparso all'ingresso della Biblioteca Nazionale?

FIORI - Il progetto di questo incredibile artista però non riguarda unicamente le sculture, anzi si potrebbe quasi dire che queste siano solo un mezzo per concentrare l'attenzione su qualcosa che gli sta ben più a cuore: i fiori. La vera passione del giardiniere-poeta sono infatti i boccioli, spesso inghiottiti dalla frenesia e dal grigiore della vita cittadina. Le sue opere inoltre non sono definitive e fisse, ma si muovono e cambiano dimora proprio per volontà dell'artista. Così Rodolfo, che da sempre desiderava avere una casa con giardino, ha potuto realizzare il suo più grande sogno, e occuparsi di tutte le aree verdi della città di Torino.

ARTE - Il suo talento unico è stato scoperto in occasione dei giochi olimpici 2016, quando il Comune decise di abbellire i parchi cittadini affidandoli alle sue abili mani. Così Rodolfo Marasciulo è passato da addetto alla riparazione di motoseghe e attrezzi da giardinaggio a poeta indiscusso dei parchi cittadini. Ne è un chiaro e semplice esempio il rospo apparso al Giardino Roccioso del Valentino, che fa sognare piccole (e meno piccole) che lo baciano sperando nell'arrivo del principe azzurro.